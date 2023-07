Fondo montagna 2023, ok della Conferenza Unificata al riparto di 202 milioni per i territori di Daniela Casciola

Arriva il via libera sullo schema di provvedimento che stabilisce nuovi criteri per il Fosmit









Via libera della Conferenza Unificata allo schema di decreto per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT. Le risorse ammontano per l'anno 2023 a 202.506.475 e sono state ripartite in base ai nuovi decreti stabiliti dal decreto.

Si tratta, come anticipato su Nt+ Enti locali & edilizia del 20 luglio, di un doppio ordine...