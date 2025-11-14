Fisco e contabilità

Fondo perdite delle partecipate, accantonamento in base alla differenza negativa tra valore e costi della produzione

La pronuncia ribadisce inoltre che l’accantonamento va effettuato nell’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce la perdita, anche in assenza di una richiesta di copertura da parte della società

di Enzo Cuzzola

Il fondo perdite non è una facoltà, ma un obbligo di legge a tutela degli equilibri dell’ente, che opera ogni volta che la partecipata presenti perdite non ripianate, senza margini di discrezionalità.

Con la deliberazione n. 133/2025/PRSP della Corte dei conti Basilicata, viene fornita una precisazione rilevante circa la determinazione del fondo perdite di cui all’articolo 21 del Dlgs 175/2016, quando la partecipata gestisce un servizio pubblico a rete di rilevanza economica. La Corte afferma che, ...

