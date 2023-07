Fondo pluriennale vincolato, il nuovo codice appalti cambia la conservazione delle spese di lavori non impegnate di Corrado Mancini

L'eccezione alla regola generale risulta ora applicabile solamente per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro









Il nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), entrato in vigore il 1° luglio scorso, apporta, di riflesso, modifiche anche alla conservazione del Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento di spese per lavori non ancora impegnate.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel caso in cui...