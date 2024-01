Fondo di riequilibrio pluriennale, dopo la sentenza della Consulta enti a rischio dissesto

Il 22 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza (qui riportata con commento di Ettore Jorio in pari data) con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto Sbloccacantieri) nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo...

