Fondo risorse decentrate, l'aumento del 5 per cento non va gli incarichi di elevata qualificazione di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Per la Corte dei conti, l'incremento disposto dal decreto Pnrr-3 non può riguardare le cosiddette EQ









Il possibile incremento del fondo in deroga al tetto 2016 introdotto dal decreto 13/2023 convertito dalla legge 41/2023, noto come "Pnrr-3", non può riguardare gli incarichi di Elevata Qualificazione. Questa la sintesi della posizione assunta dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 172/2023.

Com'è noto, l'articolo 8, comma 3, del decreto 13/2023 ha introdotto la facoltà, per gli enti locali impegnati nell'attuazione delle progettualità del Pnrr...