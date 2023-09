Fondo di solidarietà comunale 2023 nelle casse degli enti alluvionati a maggio scorso di Daniela Casciola

In un'unica soluzione risorse per oltre 76,5 milioni che consentiranno di fronteggiare le spese connesse all'emergenza









In attuazione dell'articolo 20, comma 4-bis, del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, il ministero dell'Interno ha provveduto a erogare in un'unica soluzione, in favore dei Comuni inseriti nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2023.

Lo ha comunicato il Dipartimento per gli Affari Interni...