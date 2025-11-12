Fisco e contabilità

Fondo di solidarietà comunale: erogato il saldo 2025, ma attenzione alle trattenute

Una boccata d’ossigeno per molti enti locali, chiamati a fine esercizio a far fronte al pagamento di stipendi, tredicesime e rate di mutui in scadenza

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il ministero dell’Interno ha provveduto nei giorni scorsi all’erogazione del saldo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2025. Si tratta di una boccata d’ossigeno per molti enti locali, chiamati a fine esercizio a far fronte al pagamento di stipendi, tredicesime e rate di mutui in scadenza.

Il saldo è stato liquidato a tutti i Comuni in regola con la trasmissione alla Bdap di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e con l’invio a Sogei dei questionari sui fabbisogni standard. Gli ...

