Fondo di solidarietà comunale: erogato il saldo 2025, ma attenzione alle trattenute
Una boccata d’ossigeno per molti enti locali, chiamati a fine esercizio a far fronte al pagamento di stipendi, tredicesime e rate di mutui in scadenza
Il ministero dell’Interno ha provveduto nei giorni scorsi all’erogazione del saldo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2025. Si tratta di una boccata d’ossigeno per molti enti locali, chiamati a fine esercizio a far fronte al pagamento di stipendi, tredicesime e rate di mutui in scadenza.
Il saldo è stato liquidato a tutti i Comuni in regola con la trasmissione alla Bdap di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e con l’invio a Sogei dei questionari sui fabbisogni standard. Gli ...
Esentati da Imu gli immobili provinciali scolastici in base a una sentenza apparente non ancora definitiva
di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel
La legge di Bilancio 2026 alleggerisce il fondo crediti di dubbia esigibilità
di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel