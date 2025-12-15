Friuli Venezia Giulia, nuovo asfalto per 12,3 milioni in vista del Giro d’Italia 2026
Le gare riguardano il ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza di centri di manutenzione di Pordenone e Udine
In Friuli Venezia Giulia al via la gara per i lavori di rifacimento del manto stradale in vista del Giro d’Italia 2026. A promuovere due appalti, dal valore complessivo di 12,3 milioni, è Friuli Venezia Giulia strade, società a capitale interamente pubblico, controllata dalla Regione, che gestisce circa 1.000 km di strade regionali e statali sulle quali esegue manutenzioni e nuove opere legate alla viabilità.
Il primo bando riguarda il ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete...