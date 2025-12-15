Friuli Venezia Giulia, nuovo asfalto per 12,3 milioni in vista del Giro d’Italia 2026

In Friuli Venezia Giulia al via la gara per i lavori di rifacimento del manto stradale in vista del Giro d’Italia 2026. A promuovere due appalti, dal valore complessivo di 12,3 milioni, è Friuli Venezia Giulia strade, società a capitale interamente pubblico, controllata dalla Regione, che gestisce circa 1.000 km di strade regionali e statali sulle quali esegue manutenzioni e nuove opere legate alla viabilità.



Il primo bando riguarda il ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete...

