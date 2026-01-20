Fisco e contabilità

Frodi sulle fideiussioni: chi non controlla paga

Accettare fideiussioni false senza approfondite verifiche integra colpa grave e danno erariale, il funzionario deve svolgere un accertamento ampio e sostanziale

di Corrado Mancini

Con , la Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha confermato, sia pure con rideterminazione dell’addebito, la responsabilità del Rup che aveva autorizzato l’erogazione dell’anticipazione contrattuale sulla base di una polizza fideiussoria risultata radicalmente falsa. La Corte, quindi, consolida e irrigidisce l’orientamento in materia di responsabilità erariale per accettazione di polizze fideiussorie inefficaci o false, delineando uno standard ...

Correlati

Corte dei Conti

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità