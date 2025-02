Funzioni centrali, la settimana corta accorcia le ferie e i permessi

L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai contratti, fatta salva la licenza matrimoniale.

