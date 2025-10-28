Fisco e contabilità

Fuori campo Iva i rimborsi degli enti locali ai datori di lavoro per permessi da mandato elettivo

Lo precisa l’agenzia delle Entrate escludendo che si tratti di un’operazione qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso

di Lisa Castellani e Paolo Lucchini

Le somme riconosciute dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito dei dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive, in base agli articoli 77-80 del Tuel, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva.

Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 261/2025, escludendo che si tratti di un’operazione qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso secondo l’articolo 3 del Dpr 633/1972.

Benché gli importi coprano retribuzioni e oneri assicurativi...

