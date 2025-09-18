Fuori dalla white list l’impresa che trasferisce la sede in un’altra provincia
Il Tar Calabria chiarisce che il trasferimento deve essere subito seguito dalla richiesta di iscrizione presso la nuova Prefettura, pena la perdita del requisito
La disciplina delle white list prefettizie, introdotta dall’art. 1, commi 52 e ss., della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), rappresenta un importante presidio in materia di prevenzione antimafia applicata agli appalti pubblici. Tali elenchi, istituiti presso ogni Prefettura, raccolgono operatori economici «non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa» e sono destinati a fungere da filtro preventivo rispetto all’accesso al mercato dei contratti pubblici in determinati settori...
