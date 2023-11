Fusione inversa senza parere preventivo della Corte dei conti di Stefano Pozzoli

La conferma, e in particolare l’approfondimento sulla specifica modalità di realizzazione dell’operazione, viene dalla Sezione di controllo per la Lombardia

La fusione, anche quando si tratta di fusione cosiddetta inversa, non rientra tra le operazioni da sottoporre a parere della Corte dei conti secondo l’articolo 5, commi 3 e 4, del Dlgs 175/2016.

La conferma, e in particolare l’approfondimento sulla specifica modalità di realizzazione dell’operazione, viene dalla Sezione di controllo per la Lombardia che, con deliberazione n. 227/2023/PASP, dichiara il “non luogo a provvedere” in merito alla richiesta di parere ex articolo 5. Il Comune aveva sottoposto a scrutinio della Corte la deliberazione di consiglio comunale con cui approvava una fusione per incorporazione inversa della società servizi tecnologici comuni (interamente partecipata da 29 Comuni e da una Unione di Comuni) nella controllata (100% della holding).

La Sezione anzitutto ricorda che secondo le Sezioni Riunite il testo unico sulle partecipate limita «letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio» e che «l’assunzione della qualità di socio segna (…) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi (…). In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, tra le quali rientra espressamente “la fusione”» (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, delibera n. 19/2022).

Nel caso della fusione, poi, per le Sezioni Riunite «non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione che possa essere assimilabile all’acquisizione di nuove azioni; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione».

Per la Sezione, però, occorre valutare se la fusione inversa sia o meno una fattispecie a sé stante ed è quindi necessario tratteggiarne le caratteristiche. La Corte prende a riferimento la nota OIC del 2007 dove si richiamano le ipotesi di maggiore interesse di fusione inversa e, tra queste, proprio quella «in cui la società controllante-incorporata che detiene il 100% della società controllata-incorporante, come nel caso in esame», per concludere che «La fusione inversa ha la medesima disciplina giuridica della fusione diretta: si tratta di una forma particolare di fusione per incorporazione alla quale sono applicabili tutte le disposizioni in tema di fusione per incorporazione previste dal Codice Civile, in termini sia di documentazione necessaria, sia di procedimento (…). Più chiaramente, la fusione diretta e la fusione inversa costituiscono due modalità diverse della fusione per incorporazione».

In conclusione, anche per tale tipologia di fusione trova applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite.

Se lo sforzo interpretativo della Corte dei conti in tema di fusione è certo stato apprezzabile viene da chiedersi perché operazioni che arrivano, nella sostanza, al medesimo risultato, ovvero a una aggregazione, e che hanno il pregio di essere meno onerose sotto molti punti di vista siano invece trattate diversamente. È il caso, in particolare del conferimento di società mediante l’aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione, che rappresenta spesso il primo passo per una fusione (in tal caso semplificata). Una differenza di lettura di fenomeni analoghi rischia di spingere gli enti a seguire non la strada più conveniente (ed anche più prudente, perché transitare per un periodo di “controllo” della società incorporanda permette di approfondire la sua conoscenza), bensì quella che evita l’esame della Corte e che consente di evitare l’ulteriore attesa dei 60 giorni per il parere.