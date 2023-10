Fusioni dei Comuni, politiche territoriali indispensabili per riscrivere la mappa delle competenze istituzionali di Ettore Jorio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La regola non regola. È il titolo della definizione più propria di come vengono disciplinate legislativamente, soprattutto dalle Regioni, le fusioni dei Comuni. Enti locali, questi ultimi, i più importanti nell’assolvimento della sussidiarietà verticale (articolo 118, comma 1, della Costituzione), proprio perché più vicini e consapevoli delle esigenze dei loro residenti, ma anche dei domiciliati. In quanto tali da mantenere indenni da improvvidi tentativi di qualunque natura.

Alt ai rimedi frutto della disperazione

Ciononostante, si promuovono e propongono fusioni di Comuni a gogò senza tracciato degli adempimenti, senza analisi preventive, senza verifica della compatibilità degli strumenti di programmazione, senza «progetto industriale-istituzionale». Il tutto senza tenere nella dovuta considerazione le cautele raccomandate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in tema di fusione con deliberazione n. 12/SezAut/2023/FRG.

Non solo, si procede oramai incuranti della democrazia, quella vera e praticata. La si viola con tranquillità sino a rendere possibile, per esempio, in una fusione programmata per 150mila abitanti suddivisi in cinque Comuni, che sia il referendum a decidere. L’imbroglio alla democrazia sta tuttavia nel fatto che si vada avanti con la fusione prescindendo dal dissenso referendario manifestato da quattro dei Comuni su cinque se complessivamente di popolazione inferiore. A contare infatti sarà quello con più residenti degli altri ad avere licenza di uccidere l’esistenza di tutti e cinque per istituirne uno nuovo, se fatta di fusione per unione, ovvero di annettere a uno di essi (solitamente il maggiore), per quel che riguarda le fusioni per incorporazione. Il tutto con la conseguenza che i Comuni perderanno la loro storia e il loro nome per un atto di assoluta prepotenza legislativa regionale. Risibili quindi le abitudini assunte così come sono vergognosamente antidemocratiche e irragionevoli le leggi regionali che si aggirano sui rispettivi bollettini ufficiali.

Le politiche territoriali sono indispensabili per riscrivere la mappa delle competenze istituzionali

A fronte di questo, assenti le politiche regionali di aggregazione istituzionale, si naviga a vista forse per incapacità ad affrontare la cancellazione dei Comuni dove si traggono più voti.

Nel difetto assoluto delle politiche di rimodulazione del sistema degli enti locali - con a valle un progetto serio di deleghe regionali a esercitare le quasi totalità delle funzioni amministrative dell’ente Regione che diverrebbe cosi l’auspicata istituzione leggera, impegnata esclusivamente a programmare, legiferare e controllare - se ne stanno facendo di tutti i colori.

Le soluzioni impossibili sono produttive di danni inenarrabili

Si decide di fondere, punto e basta. Senza con questo analizzare i bilanci degli enti interessati e comporre il consolidato, per capire di che ammontare siano le cambiali del proprio comune in rapporto a quello generato dalla fusione. E già, perché si arriva spesso a questi marchingegni per non tirare fuori dal cilindro i disastri contabili accumulati, spesso causa di predissesti impossibili anche di centinaia di milioni.

Ciò senza comprendere che il disavanzo di amministrazione, in assenza di risorse per pagare le passività di bilancio, costituisce un debito del Comune verso se stesso. Ebbene sì, nei suoi stessi confronti.

Di conseguenza, con una siffatta fusione improvvida, il disavanzo strutturale assumerebbe il valore pari alla somma di quelli dei Comuni fusi, in quanto tale da coprire con i pagherò firmati dai corrispondenti residenti totali. Quindi ad alcuni di questi ultimi, se appartenenti a enti bene amministrati e con bilanci in equilibrio, verrebbe imposto l’obbligo di accollarsi una quota parte dei debiti degli altri.

Incomprensibile la norma che rende estraneo il giudice dei conti dalle fusioni

Proprio per questo motivo - e considerando il grande lavoro della Corte dei conti in tema di controlli e di sindacato sulla certezza e realtà contabili delle risorse da rintracciare a copertura delle passività (su tutte Sezioni Riunite, sentenza n. 1/2019) - non si comprende il perché il magistrato contabile sia stato mantenuto fuori del procedimento di fusione dei Comuni. Una scelta incomprensibile, alla quale è difficile credere specie rapportata all’attività preventiva che deve essere esercitata dalle Sezioni di controllo regionali della Corte dei conti sulla dinamicità straordinaria del patrimonio del sistema autonomistico. Così come avviene per la costituzione e l’acquisto di partecipazioni sociali di enti territoriali in società a totale o parziale partecipazione pubblica a seguito della intervenuta comunicazione obbligatoria dell’istituzione che se ne vuole rendere protagonista attiva, sia direttamente che per via indiretta.

Una verifica del giudice contabile, assistita quindi da una motivazione analitica e dettagliata dell’iniziativa, sulle condizioni economiche e obbligazioni di pagamento afferenti alla stessa. In tantissime ipotesi di gran lunga meno impegnative di quelle che si affrontano con una fusione di Comuni, spesso di notevole spessore debitorio.

Da qui, l’esigenza di estensione alla disciplina del Dlgs Madia alle fusioni dei Comuni, al fine di valutare la percorribilità, la convenienza per l’interesse pubblico e la meritevolezza dell’iniziativa, soprattutto in tema di sovraindebitamento.

Nel frattempo, un grande impegno delle Sezioni regionali di controllo ad analizzare ogni accaduto con una lente di ingrandimento a maggiori diottrie di quella cui si è ovunque fatto ricorso in quelle fusioni confezionate nel passato.