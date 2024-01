G7 in Puglia, pronti i progetti: per gli aeroporti 18,2 milioni

Opere pubbliche affidate con procedura negoziata senza bando di gara per il G7. Il consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto legge che prevede, in capo al commissario governativo, l’affidamento diretto per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi necessari agli interventi infrastrutturali previsti dagli eventi connessi alla presidenza italiana del G7.

In tutto 23 appuntamenti in 21 luoghi sparsi nel territorio nazionale, il più importante dei quali il vertice dei Capi di Stato e ...