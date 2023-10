Gare, ad Aleandri l’appalto Anas da 135 milioni per la Ss 89 «Garganica» in Puglia di Mau.S.

L’impresa ha superato la concorrenza di altri cinque gruppi. I lavori interessano un tratto di statale di circa 14,5 km tra Manfredonia e l’aeroporto militare di Amendola

Va ad Aleandri l’appalto Anas da 135 milioni per il primo stralcio della realizzazione della Ss 89 Garganica, tra Manfredonia (km 172+000) e l’aeroporto militare di Amendola in Puglia. In gara l’impresa ha superato la concorrenza di altri cinque tra società e consorzi ottenendo un totale di 80,507 punti (tra offerta tecnica ed economica) con uno sconto del 13,983% rispetto alla base d’asta di 135 milioni. L’intervento riguarda l’adeguamento in sede a «categoria b» del Dm 05/11/2001 dell’attuale statale 89, giã a due corsie per senso di marcia, nel tratto che va dall’aeroporto militare di Amendola fino allo svincolo di Manfredonia, per una totale di circa 14,5 chilometri. Insieme ai lavori l’impresa dovrà assicurare anche il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.