Gare Pnrr in affanno e allarme Sud: aggiudicata soltanto la metà degli importi messi a bando

Risuona per la seconda volta in due giorni l’allarme per il Sud. Dopo la Svimez, è l’Ufficio parlamentare di bilancio a mettere il dito nella piaga dei ritardi delle gare per il Pnrr e della disomogeneità delle performance tra i territori. Con il Mezzogiorno che ha avviato bandi per un importo pari appena al 19,3% delle risorse per cui si registrano gare (pari a circa 45 miliardi su 176,5 miliardi di valore complessivo dei progetti), contro il 30,1% del Nord e il 27,7% del Centro, e che ha aggiudicato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi