Gare, anche l’Anac dà l’ok all’avvalimento «premiale» per il certificato di parità di genere
Per l’Autorità il codice non richiede che il documento sia posseduto direttamente dall’impresa concorrente
L’Autorità anticorruzione, con il parere emesso nell’esercizio della funzione consultiva, n. 54 del 17 dicembre 2025, si pronuncia in tema di utilizzo dei criteri premiali nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le questioni sottoposte all’Autorità attengono alla certificazione della parità di genere e alle certificazioni di qualità richieste come elementi valutativi dell’offerta, con specifico riguardo alla partecipazione alle gare dei consorzi non necessari.
Il primo quesito rivolto...