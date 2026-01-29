Gare, anche la stazione appaltante deve attenersi al bando
Tar Campania: la Pa deve dare integrale applicazione alle regole della procedura, anche quando appaiano incongrue, salvo il potere di autotutela
Il Tar Campania, Sezione VII, con la sentenza 23 gennaio 2026, n. 475, si sofferma sulla natura del bando di gara, ribadendo che, quale atto amministrativo generale non avente natura normativa, vincola non soltanto i partecipanti alla procedura selettiva, ma anche la stessa amministrazione appaltante che lo ha emanato, la quale non può disapplicarne le disposizioni, neppure quando le stesse appaiano inopportune, incongrue o non perfettamente allineate al quadro normativo di riferimento, salvo l’esercizio...
