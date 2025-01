Gare, Comuni non qualificati nel mirino dell’Anac

Chiamare in causa una centrale di committenza per poi gestire la gara attraverso il proprio Rup non è garanzia di rispetto delle norme sull’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Al contrario, in questi casi si corre il rischio di finire nel mirino dell’Autorità Anticorruzione, come è accaduto al comune di Oriolo, in provincia di Cosenza.

Con la delibera n. 6, approvata dal Consiglio di Anac il 14 gennaio 2025, l’Autorità è intervenuta su una procedura telematica negoziata per l’appalto...