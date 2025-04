Gare, il Consiglio di Stato chiarisce i compiti di Rup e commissione

Giunge in appello (Consiglio di Stato, sez. V, sent, n. 2731/2025), una delle questioni ancor oggi maggiormente dibattute circa la competenza del Rup rispetto all’adozione di atti ed alla esecuzione di adempimenti relativi allo svolgimento della gara (sia ante e post attuale codice dei contratti). Nel caso di specie, il ricorrente – già soccombente in primo grado (Tar Lazio, sez. II-bis, sentenza 15116/2024) -, afferma l’incompetenza del Rup circa l’adozione dei provvedimenti di esclusione e «a convocare...

