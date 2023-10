Gare, a D’Agostino l’accordo quadro Anas per l’adeguamento della Salaria di Mauro Salerno

L’impresa campana in testa alla graduatoria dell’appalto da 243 milioni per il primo lotto dei lavori









C’è l’impresa campana D’Agostino Angelo Antonio costruzioni generali in testa alla gara per il primo lotto dei lavori di di adeguamento della statale Salaria. L’appalto, promosso con la formula dell’accordo quadro dall’Anas, riguarda l’adeguamento a quattro corsie di un tratto di 8 chilometri (dal km 56+000 al km 64+000) della Ss 4 con una base d’asta di 243 milioni, inclusi oltre 11 milioni destinati alla copertura dei piani di sicurezza dei cantieri.

In gara, l’impresa D’Agostino ha superato la concorrenza di altri otto tra società e consorzi ottenendo un punteggio globale di 80,342 punti e con un ribasso del 10,61% rispetto all’importo messo a gara dalla Spa delle strade.

L’appalto riguarda la sola esecuzione dei lavori e rientra nel piano delle opere affidate a commissario straordinario. La strada statale 4 «Via Salaria» è un importante collegamento trasversale dell’Italia centrale, che unisce Roma ad Ascoli Piceno, con un percorso di circa 170 km in gestione di Anas. Rappresenta, inoltre, l’asse stradale più importante di accessibilità e mobilità interna dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Nel piano affidato al commissario (Fulvio Maria Soccodato) sono previsti sette interventi puntuali di ammodernamento della strada statale, in sede o in variante. Nel Lazio sarà migliorato il collegamento tra Roma e Rieti, con l’ampliamento della strada a quattro corsie dal km 36 al 71 (suddiviso in tre lotti), il completamento della variante dell’abitato di Monterotondo scalo e il miglioramento degli svicoli di Rieti. Nelle Marche saranno completati i tratti mancanti per l’adeguamento alla sezione C1 dell’intera tratta regionale, con il riappalto della variante di Trisungo e la variante di Acquasanta Terme.