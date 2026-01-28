Gare, il difficile equilibrio tra difesa e riservatezza nell’accesso agli atti
Primo focus sugli aspetti sostanziali alla luce delle più recenti pronunce di Tar e Consiglio di Stato. Nel prossimo approfondimento le regole procedurali e l’accesso nella fase esecutiva
L’accesso agli atti nella materia dei contratti pubblici continua a dar luogo a incertezze applicative e orientamenti giurisprudenziali non univoci. Proprio in relazione a quest’ultimo ambito, è interessante analizzare alcune recenti sentenze del giudice amministrativo che offrono indicazioni su alcuni punti fermi ma anche su una serie di questioni che sono invece in cerca di un assestamento.
L’analisi deve partire dal quadro normativo di riferimento, delineato dagli articoli 35 e 36 del Dlgs 36/2023...