Gare digitali, per Anac impasse sbloccata: quasi centomila Cig a settimana L’Autorità segnala il ritorno alla normalità. Ma i dati includono anche i Cig sotto 5mila euro (78% del totale) per i quali vale la marcia indietro decisa il 10 gennaio - Porta Pia fa slittare i termini per il Fondo progettazione dei Comuni