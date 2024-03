Caos gare digitali, Anac ora apre ai responsabili di fase

Dopo lo sdoganamento dei microappalti fino a 5mila euro e l’ok alle gestione autonoma delle scuole nelle gare per gite e distributori automatici arriva una nuova misura tampone di Anac sugli appalti digitali. Questa volta l’aggiustamento in corsa riguarda i «responsabili di fase» delle stazioni appaltanti, finora inibiti a operare autonomamente sulle piattaforme digitali, in assenza di un’indicazione espressa da parte del Rup. Questo ha causato grandi difficoltà alle stazioni appaltanti, anche perché...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi