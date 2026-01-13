Gare digitali, scadenza da riaprire in caso di dubbi sul funzionamento della piattaforma
Il Tar Umbria riammette in gara un concorrente che non era riuscito a caricare in tempo l’offerta per un errore del sistema non riscontrato dalla stazione appaltante
Nelle gare telematiche il diritto alla rimessione in termini di un concorrente, con la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sorge non solo in caso di verificato malfunzionamento della piattaforma digitale, ma anche qualora vi sia una incertezza assoluta sulle cause del mancato invio dell’offerta. In sostanza, il rischio della «causa ignota» del malfunzionamento della piattaforma non può ricadere sul concorrente, al quale non può essere imputato il malfunzionamento...