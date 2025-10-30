Gare, illegittima l’esclusione per l’invio tardivo dei giustificativi dell’offerta
Bisogna distinguere, dice il consiglio di Stato, tra mancata produzione di giustificazioni richieste e l’obbligo del Rup di valutare comunque l’offerta senza gli ulteriori documenti richiesti
La tardiva trasmissione delle giustificazioni dell’offerta – richieste in seguito all’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia -, non determina in automatico l’esclusione dell’operatore economico visto che il Rup deve comunque valutare l’offerta senza i giustificativi e l’esclusione, evidentemente, conseguirà quale possibile esito di questa verifica. In questo senso il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n.8107/2025.
La vicenda
Tra le diverse censure, il ricorrente – già soccombente in primo...
Correlati
Consiglio di Stato