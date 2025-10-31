Gare, illegittimo fissare un limite al ribasso economico
La decisione non rientra nella discrezionalità tecnica della Pa perché, ricorda il Tar Piemonte, contrasta con la disciplina nazionale e comunitaria
È illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone un limite massimo di ribasso rispetto alla base d’asta. Una diversa soluzione contrasterebbe con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sanciti dalla normativa euro-unitaria e nazionale, con effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza n.1368 del 2025.
La sentenza
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un concorrente all’...
