Gare Nato, via alla qualificazione per il 2026
I moduli e le informazioni per la domanda di rinnovo dell’accesso al procurement Nato. Il rinnovo per le imprese iscritte è possibile dal 1 al 31 gennaio prossimo
Le imprese che intendono entrare nell’albo fornitori dell’Alleanza atlantica possono inviare in ogni momento dell’anno la richiesta attraverso un apposito modulo. Ma le imprese che intendono rinnovare la qualificazione per l’anno 2026 hanno a disposizione una finestra temporale assolutamente rigida: lo sportello resta aperto solamente il mese di gennaio 2026. Le istanze di rinnovo vanno pertanto inviate tra il 1° e il 31 gennaio. Le imprese interessate devono anche fornire alcune informazioni sull...