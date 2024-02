Gare, no a penali legate a ipotesi di aumento del costo delle opere

In una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

È quanto ha stabilito Anac con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti...