Gare, non va esclusa l'impresa che conclude un accordo di ristrutturazione del debito di Roberto Mangani

L'accordo di ristrutturazione del debito che sia stato omologato dal Tribunale non costituisce causa di esclusione dalle gare dell'operatore che ne sia investito. Non è neanche necessario, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, che tale accordo sia accompagnato dalla relazione di un professionista che attesti la conformità dell'accordo al piano e la ragionevole capacità dell'impresa di adempiere al contratto, come è previsto nel caso di concordato preventivo. Infatti, accordo di ristrutturazione...