Gare, offerta condizionata inammissibile e non sanabile

Con sentenza del Tar per l’Emilia Romagna, sez. I, Parma, n. 423/2025, i giudici si soffermano sulla qualificazione dell’offerta condizionata, sulla sua inammissibilità e non sanabilità con il soccorso istruttorio. L’offerta è condizionata e, pertanto inammissibile, quando l’operatore economico subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento o a elementi non previsti dalla lex specialis o comunque non sia univoca, inficiando la sua serietà. In queste condizioni...

