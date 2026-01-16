Gare, Palazzo Spada apre al soccorso istruttorio sulla mancata presentazione del rapporto parità di genere
Per il Consiglio di Stato il documento sulla situazione del personale è un requisito di partecipazione sanabile se pre-esistente all’offerta, in contrasto con un parere del Mit che imponeva l’esclusione automatica
È possibile ricorrere al soccorso istruttorio per sanare in corso di gara la mancata presentazione del rapporto periodico sulla parità di genere richiesto alle imprese con più di 50 dipendenti? Sulla questione è appena intervenuto il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 202/2026. Pronuncia interessante anche perché sembra porsi in netto contrasto con quanto sostenuto poco tempo prima dal ministero delle Infrastrutture (parere n. 3697/2025, vedi anche l’articolo pubblicato su questo stesso...