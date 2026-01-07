Gare, gli sconti «confidenziali» possono essere esclusi dal diritto di accesso
Lo precisa il Tar Emilia Romagna ricostruendo la normativa italiana ed europea
Gli sconti confidenziali rientrano tra gli elementi di carattere economico dell’offerta idonei a costituire informazioni per le quali sussiste un interesse legittimo alla riservatezza che legittima una tutela eccezionale, di cui all’art. 35, co. 4, del Dlgs n. 36/2023, derogatoria del principio generale di trasparenza. Si tratta in fatti di informazioni:
a) di valore commerciale e economico;
b) riservate perché specificatamente sottoposte a misure atte a garantire la non conoscibilità.
Questo è...