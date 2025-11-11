Appalti

Gare, solo compiti istruttori per il seggio e gli ausiliari del Rup

Le indicazioni dei giudici del Tar Lazio e il confronto con quanto previsto dal nuovo Bando-tipo Anac

di Stefano Usai

Il Tar Lazio III-ter, con la sentenza n. 13575/2025 chiarisce efficacemente quali siano i rapporti tra il Rup ed i collaboratori, eventuali, chiamati a svolgere compiti istruttori/sub-procedimenti nell’ambito della procedura di aggiudicazione.

La vicenda
Nel caso trattato viene in contestazione il provvedimento di esclusione che il ricorrente afferma essere stato adottato dal seggio di gara...

