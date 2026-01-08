Gare, dal Tar Campania i paletti su proroga e rinnovo dei contratti
Ribaditi e chiariti in una sentenza i tratti distintivi dei due istituti spesso malintepretati nella prassi operativa
La proroga del contratto avviata al di fuori di una previa programmazione e previsione negli atti del precedente affidamento deve ritenersi illegittima configurando un mero affidamento diretto. È questa la sottolineatura espressa dalla recente sentenza del Tar Campania, sez. IX, n. 8510/2025.
L’analisi dell’istitutoIl giudice nel caso trattato evidenzia che la proroga – oggi con doppia previsione...
