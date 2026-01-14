Gare, il Tar censura l’allungamento dei termini di verifica dell’anomalia
Per i giudici veneti l’eccessiva durata dei controlli di congruità dell’offerta inficia l’intera procedura
L’eccessiva durata del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta inficia la procedura di gara. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio del risultato contemplato dall’articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ( «Le stazioni appaltanti […] perseguono il risultato dell’affidamento del contratto […] con la massima tempestività […] Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale per l’individuazione...
