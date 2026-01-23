Gare, tassatività delle cause di esclusione valida solo per i requisiti generali

Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (articolo 10 del codice dei contratti pubblici) si applica soltanto per i requisiti generali, e non anche per quelli speciali che possono essere definiti dalla stazione appaltante in ragione della specificità del contratto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 9313 del 2025) che ha confermato la sentenza del Tar Lazio n. 3295 del 2025.

L’antefatto

Un’ impresa era stata esclusa da una gara aggiudicata con il criterio del ...