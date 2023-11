Gare, va esclusa l’impresa che non si impegna ad assumere giovani e donne di Roberto Mangani

Link utili Tar Puglia, Lecce, Sezione II, sentenza del 7 novembre 2023, n. 1244 Puglia

Il principio introdotto dal Dl 77/2021 per gli appalti Pnrr è stato confermato in via generale dal nuovo codice e viene ribadito da una sentenza del Tar Puglia. Resta il dubbio che una finalità condivisibile sia stata tradotta in un tessuto normativo troppo rigido ed eccessivamente complicato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In una gara per l’affidamento di un appalto finanziato con fondi del Pnrr va escluso il concorrente che non abbia dichiarato nella propria offerta l’impegno ad assumere la quota di percentuale minima di giovani e di donne indicata dalla normativa di riferimento. Tale normativa qualifica infatti la richiamata dichiarazione contenente il relativo obbligo di assunzione quale requisito necessario dell’offerta, con la conseguenza che la mancanza di tale dichiarazione non può che comportare l’esclusione...