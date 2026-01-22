Ghella completa gli scavi del maxi-progetto idrico a Oslo: «breakthrough» con sei mesi di anticipo
La Tbm Laila conclude 11 km di percorso sotto la capitale norvegese: l’opera realizzata in Jv con la norvegese AF Gruppen garantirà una fonte alternativa di approvvigionamento per i prossimi decenni
Si chiude una fase cruciale di uno dei più importanti cantieri infrastrutturali idrici del Nord Europa. Nel progetto E6 Clean Water di Oslo, l’impresa italiana Ghella ha completato gli scavi del tunnel principale grazie al «breakthrough» della Tbm “Laila”, che dopo un viaggio di 11 chilometri nella roccia è emersa nella caverna di Huseby, sancendo il completamento delle opere di scavo previste dal contratto.
Il tunnel appena completato rappresenta un tassello fondamentale del nuovo sistema di approvvigionamento...