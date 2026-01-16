Giochi del Mediterraneo, l’alert della Corte dei Conti: opere avanzano ma restano alcune criticità
Da monitorare il lotto II dello stadio «Ettore Giardiniero», le opere a mare e il campo di regata del centro nautico
Migliora lo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ma permangono alcune criticità da monitorare in vista dell’avvio dell’evento, previsto per agosto. È quanto emerge dalla prima delle due relazioni approvate dalla Corte dei conti, con le delibere n. 69/2025 e 70/2025, dal Collegio del controllo concomitante, integrato con la Sezione regionale di controllo per la Puglia. La magistratura contabile segnala il recupero dei ritardi su opere...