Giochi Olimpici, da Sondrio a Cortina: quattro opere le grandi assenti
Le varianti di Cortina e Entratico e la tangenziale di Sondrio pronte tra il 2027 e il 2033
Delle tante opere che non verranno completate per le Olimpiadi invernali - e ormai inserite dentro il grande dossier “legacy con territorio” perché non direttamente collegate all’evento - ce ne sono quattro di cui più di tutte si sentirà la mancanza durante i Giochi. Si tratta della tangenziale di Sondrio, della variante di Trescore-Entratico, della variante di Cortina e dell’adeguamento ferroviario del percorso Sondrio-Tirano. Il motivo è chiaro: se queste opere ci fossero state, avrebbero alleggerito...