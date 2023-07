Giovani architetti in gran parte disillusi di Silvia Pelonara*

L'INTERVENTO. È ancora lunga la strada per svolgere un «lavoro equo», rifiutare lo sfruttamento intellettuale e vedersi garantiti equità di trattamento









La fase economica e sociale che stiamo attraversando ci impone delle riflessioni sullo stato della professione di architetto e sulla sua evoluzione. Il ruolo della cultura e le azioni da mettere in campo in un mondo che è entrato in una fase di trasformazioni epocali, che riguardano digitalizzazione, trasformazione della domanda, nuove esigenze dell'abitare e che stanno modificando l'economia, la società e il nostro modo di intendere e svolgere la professione, sono la base dalla quale dobbiamo partire...