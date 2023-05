Giovedì 4 la prima pietra per la nuova diga di Genova, opera top del Pnrr di Mau.S.

Signorini: si tratta della più importante infrastruttura marittima costruita negli ultimi 25 anni. Consentirà di ospitare le portacontainer lunghe fino a 450 metri, senza limitarne accessi e manovre









Prende il via una delle opere più importanti tra quelle finanziate dal pnrr. Forse la più importante in quanto cantiere unico. Giovedì la prima gettata di ghiaia segnerà l'avvio del cantiere per la costruzione della nuova diga del porto di Genova, realizzata ad una profondità che arriva in alcune parti fino a 50 metri, una delle maggiori mai sperimentate al mondo per una diga foranea, con cassoni (ne serviranno 104) alti come un palazzo di dieci piani, lunga 6,2 km, ad una distanza dalle banchine...