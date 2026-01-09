Giungla procedurale per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto: il caso Sicilia
Non è più possibile procrastinare ancora la riscrittura del Tuel in materia di procedure di risanamento degli enti locali in crisi finanziaria. L’appello nasce anche dall’esigenza di fare chiarezza sulle esatte procedure da seguire nei casi di ricorso agli articoli 243-bis e 244 del Tuel poiché, in Sicilia, si assiste, spesso, a una difformità applicativa da ente a ente che sta creando disagi e persino poco dignitose contrapposizioni tra amministratori, dirigenti, organi di revisione e consulenti...