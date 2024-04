Giurisdizione della Corte dei conti sui contributi Covid

La competenza della Corte dei conti si estende ai contributi Covid destinati ai soggetti con partita Iva qualora erogati non per mere finalità solidaristiche. Una sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna (n. 29 del 5 aprile 2024) ha ampliato il quadro interpretativo per coloro che hanno usufruito di tali contributi durante l’emergenza Covid. La questione si concentra sulla percezione di contributi pubblici a fondo perduto, erogati dallo Stato per sostenere...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi