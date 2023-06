Giustizia, parte la riforma: via l'abuso d'ufficio di Giovanni Negri

Otto gli articoli nel testo che questa mattina sbarca al preconsiglio dei ministri









Abrogazione dell’abuso d’ufficio, limiti alla trascrizione delle intercettazioni, collegialità delle decisioni sulla custodia cautelare, con aumento di organico della magistratura, irrobustimento motivazionale dell’avviso di garanzia per favorire l’immediata predisposizione di difese. Sono questi i contenuti principali del disegno di legge, 8 articoli in tutto, che questa mattina sbarca al preconsiglio dei ministri (il consiglio è convocato invece per domani sera alle 18).

