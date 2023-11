Gli abusi sulla costa vanno demoliti, impossibile cavarsela con una sanzione di Davide Madeddu

Il Tar Lazio ribadisce che per le costruzioni che compromettono l’ambiente l’unica strada è il rispristino dello stato dei luoghi

In caso di abusi che compromettono l’ambiente naturale non è compatibile la sanzione pecuniaria ma è necessario il ripristino dei luoghi, indipendentemente dall’epoca di costruzione e dal tempo trascorso. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza 15893/2023 ha respinto un ricorso contro il provvedimento di demolizione adottato dal Comune di Gaeta nei confronti di un cittadino che aveva realizzato una serie di interventi abusivi considerati non condonabili.

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza adottata dal Comune di Gaeta di demolizione «fondata sul parere della Commissione Edilizia Integrata che ha ritenuto tali interventi non condonabili in quanto ricadenti in zona soggetta a vincolo, situata in fascia costiera di rispetto dei 300 metri dal mare, e all’interno della fascia di 150 metri da un torrente». Poi la richiesta di riesame dell’istanza di condono con cui si chiedeva la sanzione pecuniaria in luogo del ripristino dello stato dei luoghi. Istanza rigettata, anche questa volta, dal comune di Gaeta. Quindi il ricorso al Tar davanti al quale non si è costituita l’amministrazione comunale. Per i giudici i motivi del ricorso sono infondati. «Il parere della Commissione Edilizia Integrata, sul quale si fonda per relationem l’ordinanza di demolizione, rileva che gli interventi abusivi sono stati realizzati in una zona costiera ad alto valore paesistico, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta per la distanza dal mare e da un torrente e che - si legge nel dispositivo -, inoltre, in ragione dei materiali utilizzati, devono ritenersi incompatibili con l’ambiente naturale preesistente. Il parere rileva, infatti, come la duna sabbiosa tipica della zona sia stata livellata con mezzi meccanici e sostituita da piazzali realizzati da massicciati in pietrame per una superficie di 800 metri quadri». Ricordando quanto disposto dal Codice dei beni culturali i giudici sottolineano che «l’articolo 142 del Codice considera (lett. a) protetti ex lege i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare» e che «i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d’interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione». Inoltre rimarcano che ogni intervento necessità di valutazioni e nullaosta da parte delle autorità competenti.

Nel caso specifico: «Le costruzioni, realizzate sull’area non si conformano al contesto paesaggistico e, pertanto, assumono un evidente carattere di disturbo nella fruizione del paesaggio costiero, in contrasto con il valore tutelato».

Per i giudici, alla luce di ciò che è emerso nel corso del procedimento è corretto il mancato accoglimento dell’istanza di condono e il ripristino dello stato dei luoghi. «La gravità del rilevato pregiudizio all’ambiente naturale circostante, non sarebbe stata coerente con l’applicazione di una sanzione pecuniaria - concludono-. Le valutazioni concernenti la scarsa qualità dei materiali utilizzati, unitamente alla ritenuta compromissione dell’ambiente naturale determinata dall’avvenuta sostituzione della duna tipica del paesaggio con massicciati di pietrame per una superficie di elevata estensione, sarebbero stati incompatibili con l’applicazione della sanzione pecuniaria richiedendo necessariamente il ripristino dello stato dei luoghi indipendentemente dall’epoca di costruzione dei manufatti e dal tempo trascorso».