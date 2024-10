Gli architetti contro il concorso per Napoli Est: giuria non all’altezza della competizione

Gli architetti contro il concorso di progettazione promosso dalla Regione Campania per ridisegnare la zona di Napoli Porta Est, uno dei più importanti e costosi progetti urbanistici della città dal Dopoguerra a oggi. Secondo gli ordini nazionale e locali la commissione chiamata a giudicare le proposte dei concorrenti - tra cui si spera anche progettisti di fama internazionale - non è all’altezza della competizione. Il concorso - hanno scritto gli architetti in una lettera inviata al presidente della...

