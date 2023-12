Graduatorie di concorso, avvocatura interna e ferie

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti

«In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenza: - graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata; - graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione». Era quanto previsto in un regolamento di un ente locale e ritenuto legittimo da parte del Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 24 novembre 2023 n. 10080. L’ente, infatti, ha il potere di adottare norme regolamentari sull’utilizzo di graduatorie di altri enti; norme che disciplinino tale particolare modalità di assunzione di personale e la ragione di prevedere una norma regolamentare sta proprio nella necessità che nell’utilizzo di graduatorie non venga pregiudicata l’imparzialità dell’azione amministrativa, in modo da rendere le scelte trasparenti. Si tratta, in definitiva, di predeterminare i criteri di scelta ed, al riguardo, non vi sono limitazioni.

Avvocatura interna e autonomia organizzativa

In caso di avvocatura interna, l’ente pubblico deve avere un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e coloro i quali siano ad esso addetti esercitano, con libertà ed autonomia, le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione della loro assegnazione a diverse attività di gestione. Ai sensi dell’articolo 23 della legge 247/2012 agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Queste e altri elementi caratteristici dell’avvocatura interna sono stati esaminati dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 novembre 2023 n. 10049.

Autorizzazione a dipendente per organizzare un corso

Il Tar Lazio-Roma, sezione I-stralcio, con la sentenza 13 novembre 2023 n. 16842 ha ritenuto che il pubblico dipendente che intenda organizzare (per conto di terzi/committente) un corso di preparazione finalizzato alla partecipazione ad un pubblico concorso è tenuto ad ottenere l’autorizzazione dell’amministrazione, in base dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001, anche se a titolo gratuito, non rientrando la fattispecie tra quelle contemplate al comma 6 (del citato articolo) per le quali è sufficiente la mera comunicazione alla propria amministrazione. Sulla base anche del codice di comportamento dell’ente, chi contravviene a tale obbligo, è soggetto a procedimento disciplinare.

Monetizzazione delle ferie al dirigente

Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto ad un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Corte di cassazione 2 luglio 2020 n. 13613). Anche in presenza di potere di autodeterminazione delle ferie da parte del dirigente esso non è assoluto (Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 13613/2020) e, comunque, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruirne. Giungono quindi le conclusioni della Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenute nell’ordinanza 27 novembre 2023 n. 32830: «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento».